Son dakika haber: Murat Yıldırım ve Imane Elbani bebeklerini kaybetti!

Üç yıl önce muhteşem bir düğünle dünya evine giren Murat Yıldırım ve İmane Elbani geçtiğimiz aylarda bir bebekleri olacağı müjdesini öğrenmişti. Ama ikilinin sevinci uzun sürmedi. Çiftin 3 aylık bebeklerinin kalbinin durduğu öğrenildi.