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Son dakika haber: ve Imane Elbani bebeklerini kaybetti!

Ünlü oyuncu ve sunucu ’dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Alınan son dakika haberine göre Murat Yıldırım ve Imane Elbani 3 aylık bebeklerini kaybetti. Murat Yıldırım ve Imane Elbani’nin bebeklerinin kalbinin durduğu bu yüzden anne karnında yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Imane-Murat Yıldırım çifti önceki gün hastane çıkışı objektiflere takıldı. Murat Yıldırım, yaşadığı acı olayla ilgili soruya tek kelimeyle karşılık verebildi. İşte Murat Yıldırım Imane Elbani çiftinden gelen son dakika haber ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 10:58
Son dakika haber: Murat Yıldırım ve Imane Elbani bebeklerini kaybetti!

Üç yıl önce muhteşem bir düğünle dünya evine giren ve geçtiğimiz aylarda bir bebekleri olacağı müjdesini öğrenmişti. Ama ikilinin sevinci uzun sürmedi. Çiftin 3 aylık bebeklerinin kalbinin durduğu öğrenildi.

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Son dakika haber: Murat Yıldırım ve Imane Elbani bebeklerini kaybetti!
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