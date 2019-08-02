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Son dakika haberi: 4 aylık oğluna okul arıyor!

Son dakika haberi: ve çifti geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına aldılar. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bebekleri için okul bakmaya başladılar. Karan bebek ise şu an da sadece 4 aylık. Çift bebekleri Karan için son olarak, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyorlardı. Şimdi ise Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 4 aylık oğlu Karan için şimdiden okul araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 2.8.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 18:55
Son dakika haberi: Fahriye Evcen 4 aylık oğluna okul arıyor!

'le evli olan 4 aylık oğlu Karan'ın gelecek planlarını şimdiden yapmaya başladı.

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Son dakika haberi: Fahriye Evcen 4 aylık oğluna okul arıyor!
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