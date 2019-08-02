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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2019 günlük yayında! Günlük ve

konusunda hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim olan Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2019 Cuma için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının '' olarak da bildiği Zeynep Turan, haftanın sonuna yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyece? İşte, Astroloji ile 2 Ağustos 2019 Cuma için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 2.8.2019 12:56
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2019 günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2019 Cuma günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 2 Ağustos 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ağustos ayında dikkat edilmesi gereken günler!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 AĞUSTOS 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs 90'lığı dünyada meydana gelecek çarpıcı olayların haberciliğini yapıyor. Gezegenlerin seyri bu defa hedefine hangi ülkeyi alacak derseniz Yunanistan ve Almanya ilk sırayı paylaşıyorlar. Siyasi gündemin dengeler değişirken farklı saflar oluşabilir.

Koç: Sabah saatlerinde çalışma alanında hızlı atılımlar yaparak ön plana çıkacaksın. Yaşanacak bazı gelişmelerle, çalışmalarını keyifle yapacaksın. Özellikle bir süredir üzerinde çalıştığın proje kabul edilebilir ve maddi anlamda yükselişin bugünden itibaren başlayabilir. Eğer bir süredir iş arayışı içinde olan bir Koç burcuysa bu tarihlerde yapacağın iş görüşmelerini hemen karara bağlamadan düşün derim.

Boğa: İkili ilişkilerin bugün ön plana çıkıyor. Çalışma arkadaşlarınla kuracağın diyalog ortamın motivasyonunu artıracak. Günün ilerleyen saatlerinde duygusal iniş çıkışların artabilir. Duyguların yüksek, olduğu için imalı konuşma yapabilirsin. Önümüzdeki günlerde aile içinde özel hayatın ihlal edildiğini ve herkesin olaylara dâhil olduğunu düşüneceksin.

İkizler: Çalışmalarını sonuna kadar götürmekte kararlısın. Ani çıkışlar yaparak kendini göstermek isteyebilirsin. İdeallerini gerçekleştirmek uğruna mücadeleyi elden bırakmayacaksın. Fikirlerini anlatmak ya da bunları pratikte uygulamak için çevrenin fikirlerine ve olumlu desteğine çok ihtiyaç duyacaksın. İletişiminin artarken hiç ummadığın bir anda projelerine talip olan birilerini bulacaksın.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Ağustos 2019 günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji
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