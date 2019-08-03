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Türk rock müziğinin önemli ismi dün sahnesindeydi!

Yaz başından beri pek çok yıldızın sahne aldığı, ’un en genç ve görkemli açık hava sahnesi ’da konserlere imza atan Atlantis Yapım, 2 Ağustos Cuma ’ı ağırladı.

Giriş Tarihi: 3.8.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 13:03
Türk rock müziğinin önemli ismi Teoman dün Vadi Açıkhava sahnesindeydi!

Temmuz ayında kapılarını açan Vadi Açıkhava'da yaz boyu devam eden konserler serisinde, 2 Ağustos Cuma sıra Teoman'daydı. 'Duş' ve 'Renkli Rüyalar Oteli' şarkıları ile güçlü performansını sergileyen Teoman, 'Çoban Yıldızı', 'Senden Önce Senden Sonra' gibi duygusal ağırlığı yüksek hitleri ile konserine devam etti.

Konserinin ikinci yarısında tek gitarla 'İstanbul'da Sonbahar' şarkısını söylerken Teoman'a Vadi Açıkhava'yı dolduran binlerce kişi eşlik etti.

Konseri izlemeye gelenler arasında Göksel ve Seçkin Piriler gibi ünlü isimler de vardı.

Şarkıcı-söz yazarı ekolünün ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Teoman, 3 saate yakın bitmez tükenmez enerjisi ile geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının performansını sergilerken, alanı dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan büyük bir coşku ile eşlik etti.

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Türk rock müziğinin önemli ismi Teoman dün Vadi Açıkhava sahnesindeydi!
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