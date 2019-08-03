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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük ve

denildiğinde milyonların aklına gelen ilk ve tek isim Zeynep Turan ile 3 Ağustos 2019 Cumartesi için yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların '' mahlası ile de tanıdığı Zeynep Turan, bugün de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 3 Ağustos 2019 Cumartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 3.8.2019 10:05 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 10:08
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Ağustos 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İçimizi rahatlatacağımız bir ay yaşayacağız" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Chiron iletişimi dünya liderlerinin açık düşmanlıklarına vurgu yapabilir. Birbirini tehdit eden siyasi isimler bu tavırlarını sosyal medya ağlarına kadar taşıyabilirler. Askeri güçlerini, teknolojik silahlarını yarıştıran ülkelere yenileri eklenebilir. Akdeniz'de her milletten bir askeri geminin koşullandığını görebiliriz.

Koç: Koç burçlarının günü oldukça hareketli geçecek. Çalışma ortamında sıkıntı yaşayan bir Koç burcuysan, kendi işini kurmak için neler yapabileceğine ilişkin araştırmalar yapabilirsin. Yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak farklı bir çalışma ortaya çıkarabilirsin. İlişkisini yakın bir zamanda sonlandırmış bir Koç burcuysan, onunla yeniden iletişim kurmaya çalışacaksın.

Boğa: Geçmiş dönemde yaptığın fazla harcamaların faturası seni biraz yorabilir. Kendini bir yerden başka bir yere koştururken yakalayabilirsin. Günün nasıl geçtiğinin farkına bile varamayacaksın. Bugün konuşmalarda ise duygusal yargıların ön planda. Söylediklerin ise bir arada olduğun insanlar tarafından, farklı algılanabilir.

İkizler: Bugün itibariyle problemlerinin yavaş yavaş çözüme kavuştuğunu görebilirsin. Akşam saatlerinde evinde yalnızlığın tadını çıkarmak isterken kendini çevrendeki insanların beklentilerine ayak uydururken bulabilir, özgürlüğünün kısıtlandığını hissedebilirsin. Gün içinde kıskançlık, dedikodu, hasetlik gibi arkadaş arasında sevmediğin içerikte konuşmalar dönebilir.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Ağustos 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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