Haberler > Günaydın Haberleri > Boğaz’da pazar eğlencesi

’da pazar eğlencesi

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Boğaz’da pazar eğlencesi
Boğaz'daki ihtişamlı ambiyansı ve lezzetleriyle kısa sürede şehrin sosyalleşme noktası olmayı başaran Pür Bosphorus, dinner party konseptiyle şehrin pazarlarını renklendiriyor. Markanın bu haftaki sahne konuğu şarkıcı Alya olacak... İstanbul'un en ikonik yapılarından Les Ottomans Hotel'in denizle buluşan bahçesinde kurulan, Boğaz'ın tüm ihtişamını hissettirecek kurguda hazırlanan Pür Bosphorus, Pür Sunday partileriyle Bengü Beker, Alya, Aybüke Albere gibi isimleri sahnesinde ağırlayacak. Bu akşam 17.00'de Alya ile saat başlayacak etkinlik, dinner party konseptini ilk kez Boğaz'a taşıyacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaz’da pazar eğlencesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN