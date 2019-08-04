Boğaz’da pazar eğlencesi

BUGÜN NELER OLDU

Boğaz'dakiihtişamlı ambiyansı ve lezzetleriyle kısa sürede şehrin sosyalleşme noktası olmayı başaran Pür Bosphorus, dinner party konseptiyle şehrin pazarlarını renklendiriyor. Markanın bu haftaki sahne konuğu şarkıcı Alya olacak... İstanbul'un en ikonik yapılarından Les Ottomans Hotel'in denizle buluşan bahçesinde kurulan, Boğaz'ın tüm ihtişamını hissettirecek kurguda hazırlanan Pür Bosphorus, Pür Sunday partileriyle Bengü Beker, Alya, Aybüke Albere gibi isimleri sahnesinde ağırlayacak. Bu akşam 17.00'de Alya ile saat başlayacak etkinlik, dinner party konseptini ilk kez Boğaz'a taşıyacak.