Cengiz Sezici için tören düzenlendi

NEFES DARLIĞI SEBEBİYLE...

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici 69 yaşında dün hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Cengiz Sezici dün akşam saatlerinde nefes darlığı nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici için bugün tören düzenlendi.

Menajeri Tümay Özokur, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için şöyle konuştu: "Daha üç gün falan oluyor, yeni bir diziye başlamak için heyecanlı bir sürece girecektik. İki gün önce 'Ben öyle internet falan anlamam, senaryoyu elden verin.' demişti. Başımızın üzerinde taşımamız gereken çok büyük bir geçmiş var. Onları gömmeden önce değerlerini bilelim." Törenin ardından sevenleri tarafından cenaze aracına taşınarak Adana'ya gönderilen Cengiz Sezici'nin naaşı, yarın ikindi vakti Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

"GÜLE GÜLE CENGO"

Nur Sürer , "Adana yine bir evladını toprağına çağırdı. 5 ay önce Aytaç'ı götürdük. Zor bir adamdı, öfkesi vardı. İyi bir insandı. Türkiye sinemasına gelmiş en iyi aktörlerinden biriydi, bu çok önemli. Biz hep çok sevdik Cengiz'i, hep seveceğiz. Güle güle Cengo" diye konuştu. Törenin ardından Cengiz Sezici'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Sanatçının cenazesi yakınları ve sanatçı arkadaşları tarafından hastanenin morgundan alınarak Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürüldü.? Sezici'nin ölüm haberini bağlı bulunduğu ajansın sahibi Tümay Özokur sosyal medyadan duyurmuştu. Özokur "Sanatçı Cengiz Sezici nefes darlığı sağlık problemi ile baş etmeye çalışıyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Dün gece hastaneye gitmiş ama bu sabah kaybettik" diye yazdı.