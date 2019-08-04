‘Oyuncularım beni ölümsüz kılıyor’

BUGÜN NELER OLDU

HülyaKoçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu Ayla Algan'dı. Algan programda, çocukluğundan günümüze hayatının dönüm noktalarını anlattı. Çok renkli bir ailede büyüdüğünü belirten Algan, "Büyükbabam piyano bilmez ama piyano çalardı, annem stilist oldu, ressamlıktı asıl mesleği ama sergi yoktu ki ne satsın, nerede satsın. Aileden bahsetmişken canlandırdığım 'Hamlet'in kostümlerini de annem çizdi" dedi. Çocukluğundan itibaren Hülya Koçyiğit'i tanıdığını belirten Ayla Algan, kendisiyle olan anılarını, aynı eğitimi aldıklarını da programda paylaştı. Sinema eğitiminden de bahseden ünlü sanatçı, oyunculuk metotlarını ve tiyatro ile sinema oyuncusu arasındaki farkları anlattı. İkili, programın devamında Algan'ın canlandırdığı karakterlerden oluşan videoları izlediler ve karakterlerden de bahsettiler. Algan, yetiştirdiği oyuncular için "Oyuncularım, çocuklarım beni ölümsüz kılıyor" dedi. Algan; 53 yıl evli kaldığı, 2010 yılında aramızdan ayrılan Beklan Algan'ı da "Ona çok aşıktım" sözleriyle andı.