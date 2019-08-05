ATV’nin efsane dizisi tiyatro oyunu oldu

19 Ağustos'tan itibaren de Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerini de gezecek olan 'Zengin Mutfağı', Anadolu Efes'in katkılarıyla sahneye konuyor. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören'in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

'Zengin Mutfağı', 19 Ağustos'ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos'ta İzmir, 24 Ağustos'ta Ayvalık, 25 Ağustos'ta Kuşadası, 27 Ağustos'ta Denizli, 29 Ağustos'ta Antalya,1 Eylül'de Marmaris ve 2 Eylül'de Bodrum'da sahnelenecek