Haberler > Günaydın Haberleri > ATV’nin efsane dizisi tiyatro oyunu oldu

ATV’nin efsane dizisi tiyatro oyunu oldu

ATV’nin efsane dizilerinden “” tiyatro izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Vasıf Öngören’in imzasını taşıyan oyunda ’e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor. Oyun Ege ve Akdeniz bölgelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 12:01
ATV’nin efsane dizisi tiyatro oyunu oldu

19 Ağustos'tan itibaren de Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerini de gezecek olan 'Zengin Mutfağı', Anadolu Efes'in katkılarıyla sahneye konuyor. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören'in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

'Zengin Mutfağı', 19 Ağustos'ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos'ta İzmir, 24 Ağustos'ta Ayvalık, 25 Ağustos'ta Kuşadası, 27 Ağustos'ta Denizli, 29 Ağustos'ta Antalya,1 Eylül'de Marmaris ve 2 Eylül'de Bodrum'da sahnelenecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV’nin efsane dizisi tiyatro oyunu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN