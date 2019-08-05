Harbiye’de Buray şov

SAHNEDE SÜRPRİZ DÜETLER

Konserin ilk yarısında Harbiye Açıkhava'nın büyülü sahnesini güçlü sahne performansıyla birleştiren Buray, ikinci yarısında da dinleyiciyi heyecanlandırırken sürpriz düetlerle de etkilemeye devam etti. Haykırasım Var şarkısında Kezzo'yu sahneye davet eden sanatçı, Ben Ölmeden Önce'de de Emrah Karaduman'la birlikte sahnedeydi. Geleneksel ebru sanatını modern resim ile birleştiren dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay'ın Kış Bahçeleri şarkısında Buray'la birlikte sahnede olması da dinleyiciye çok farklı bir deneyim yaşattı. Ünlü görsel tasarım firması Illusionist tarafından hazırlanan dijital tasarımların yanı sıra Try Soldier dans ekibinin performansı da dinleyiciden tam not aldı.

KONSERE ÜNLÜ AKINI

Buray'ın Harbiye konserinde sanatçıyı dostları da yalnız bırakmadı. Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, gibi isimlerin de izlediği konserde, alkışların ardı arkası kesilmedi. Konserin bitiminde alkışlarla tekrar sahneye dönen Buray, Aşk mı Lazım şarkısını bir kez daha seslendirerek konseri tamamladı.