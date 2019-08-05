‘Islak ıslak’ dedi yağmur başladı!

BUGÜN NELER OLDU

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Poll Production organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler'de hayranlarıyla buluştu. Zengin repertuvarı kadar güzelliğiyle de beğeni toplayan Arar, konserde üç farklı kostüm giydi. Ünlü şarkıcı; sahneye Swarovski taşlı, deri detaylı elbisesiyle çıktı. Konserin ikinci bölümüne yeşil ipek saten bir elbiseyle başlayan Arar, finali ise tişört ve kot şortla yaptı. Sekiz dansçıyla birlikte hareketli figürler sergileyen ünlü şarkıcı, 'Çık Aradan' adlı yeni parçasındaki dans performansıyla büyük alkış aldı.Konserin ikinci bölümünde seyircilerin arasından seçtiği 25 kişiyi sahneye davet eden Arar, talihli hayranlarına Açıkhava'nın büyülü atmosferini yaşattı. Konserin son bölümünde; Arar'ın, 'Islak Islak' şarkısını seslendirdiği sırada yağmur yağmaya başlaması herkesi şaşırttı. Yağmur, başta şarkıya özel olarak hazırlanan bir prodüksiyon sanıldı. Konser alanını dolduran 5 bin kişi, dağıtılan yağmurlukları giyerek eğlenceye devam etti.