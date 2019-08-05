Lübnanlı sanatçılardan müzik ziyafeti

BUGÜN NELER OLDU

Lübnanlı sanatçılar Assi El Hallani sesiyle, Hanine El Alam ise kemanıyla Kıbrıs'taki tatilcilere müzik ziyafeti yaşattı. İkili, hafta sonu Merit Royal Hotel'de deniz kenarına kurulan özel konser platformunda hayranlarının karşısına çıktı. Kadın hayranlarının yanı sıra erkek hayranlarının da yoğun ilgi gösterdiği Assi El Hallani'in sergilediği performans büyük alkış aldı. El Hallani; konserin ilerleyen saatlerinde oğlu Walid El Hallani'yi sahneye davet etti. Baba-oğul, 'Mali Saber ya Nas' şarkısında düet yaptı.