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sanatçılardan müzik ziyafeti

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Lübnanlı sanatçılardan müzik ziyafeti
Lübnanlı sanatçılar Assi El Hallani sesiyle, Hanine El Alam ise kemanıyla Kıbrıs'taki tatilcilere müzik ziyafeti yaşattı. İkili, hafta sonu Merit Royal Hotel'de deniz kenarına kurulan özel konser platformunda hayranlarının karşısına çıktı. Kadın hayranlarının yanı sıra erkek hayranlarının da yoğun ilgi gösterdiği Assi El Hallani'in sergilediği performans büyük alkış aldı. El Hallani; konserin ilerleyen saatlerinde oğlu Walid El Hallani'yi sahneye davet etti. Baba-oğul, 'Mali Saber ya Nas' şarkısında düet yaptı.
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Lübnanlı sanatçılardan müzik ziyafeti
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