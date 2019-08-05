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’de özel davet

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019
Ortaköy’de özel davet
Avusturya'nın eski dışişleri bakanı Karin Kneissl, Atıl Kutoğlu'nun davetlisi olarak bir günlüğüne İstanbul'a geldi. Bakanlık görevinden iki ay önce ayrılan ve Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret edecek olan Kneissl, Boğaz'da Kutoğlu ve dostlarıyla buluştu. Ünlü modacının; Kneissl şerefine, Ali Ünal'ın evsahipliğinde Ortaköy Ruby'de verdiği davete; Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dilek Sabancı, Ender Mermerci, Aslıgül Atasagun Çebi, Heves Ekinci, Murat Çeçen, İTKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz gibi konuklar katıldı. Geçtiğimiz yaz evlenen Avusturyalı bakanın düğününe Vladimir Putin de katılmıştı. Kutoğlu'nun hem yakın dostu, hem de müşterisi olan Kneissl'ın, ülkesinde Eylül sonunda gerçekleşecek yeni seçimler sonrası önemli bir göreve gelmesi bekleniyor.
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Ortaköy’de özel davet
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