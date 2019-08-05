Ortaköy’de özel davet

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'nıneski dışişleribakanıKarin Kneissl,AtılKutoğlu'nundavetlisiolarakbir günlüğüneİstanbul'a geldi. Bakanlıkgörevinden iki ay önce ayrılan veAnkara'da Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu'nu ziyaret edecek olanKneissl, Boğaz'da Kutoğlu ve dostlarıylabuluştu.Ünlü modacının; Kneissl şerefine,Ali Ünal'ın evsahipliğinde OrtaköyRuby'de verdiği davete; Prof.Dr. İlber Ortaylı, Dilek Sabancı,Ender Mermerci, Aslıgül AtasagunÇebi, Heves Ekinci, Murat Çeçen,İTKİB Başkanı Mustafa Gültepe veAvusturya Başkonsolosu GerhardLutz gibi konuklar katıldı. Geçtiğimizyaz evlenen Avusturyalı bakanındüğününe Vladimir Putin dekatılmıştı. Kutoğlu'nun hem yakındostu, hem de müşterisi olan Kneissl'ın,ülkesinde Eylül sonundagerçekleşecek yeni seçimler sonrasıönemli bir göreve gelmesi bekleniyor.