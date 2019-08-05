Ortaköy’de özel davet

Avusturya'nın
eski dışişleri
bakanı
Karin Kneissl,
Atıl
Kutoğlu'nun
davetlisi
olarak
bir günlüğüne
İstanbul'a geldi. Bakanlık
görevinden iki ay önce ayrılan ve
Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nu ziyaret edecek olan
Kneissl, Boğaz'da Kutoğlu ve dostlarıyla
buluştu.
Ünlü modacının; Kneissl şerefine,
Ali Ünal'ın evsahipliğinde Ortaköy
Ruby'de verdiği davete; Prof.
Dr. İlber Ortaylı, Dilek Sabancı,
Ender Mermerci, Aslıgül Atasagun
Çebi, Heves Ekinci, Murat Çeçen,
İTKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve
Avusturya Başkonsolosu Gerhard
Lutz gibi konuklar katıldı. Geçtiğimiz
yaz evlenen Avusturyalı bakanın
düğününe Vladimir Putin de
katılmıştı. Kutoğlu'nun hem yakın
dostu, hem de müşterisi olan Kneissl'ın,
ülkesinde Eylül sonunda
gerçekleşecek yeni seçimler sonrası
önemli bir göreve gelmesi bekleniyor.