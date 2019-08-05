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Oyuncu , Adana'da toprağa verildi

'da hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu (69), memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, önceki sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için düzenlenen törene, tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 17:25
Oyuncu Cengiz Sezici, Adana'da toprağa verildi

Cengiz Sezici için düzenlenen törende konuşan sanatçı Nur Sürer, sinemaya 'Cengo' dediği Cengiz Sezici ile başladığına değinerek, "Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız.

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi

Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm.

Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim.Güle güle Cengo" dedi.

KARDEŞİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Konuşmaların ardından sanatçı dostları ve vatandaşlar, Cengiz Sezici'yi, Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ayakta alkışladı. Cengiz Sezici'nin ablası Olcay Sezici, kardeşinin tabutuna sarılıp ağladı.

Sezici'nin yeğeni Burcun Altınöz de uzun süre gözyaşı döktü. Sezici'nin cenazesi daha sonra yakınları ve sanatçı dostları tarafından omuzlanarak cenaze aracına yüklendi. Sezici'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cengiz Sezici için tören düzenlendi

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Oyuncu Cengiz Sezici, Adana'da toprağa verildi
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