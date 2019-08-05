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ulaşılmazdır her şey paylaşılmaz’

Giriş Tarihi: 5.8.2019
‘Starlar ulaşılmazdır her şey paylaşılmaz’
Bülent Ersoy, hafta sonu Sahne Bodrum'da konser verdi. Usta sanatçı; hem sesi ve yorumuyla kulakların pasını sildi, hem de kendine özgü esprileriyle izleyicileri kahkahaya boğdu. Yeni konserlerine hazırlandığını söyleyen Ersoy, "Beni sevenlerin karşısına en güzel şekilde çıkmam gerekir. Kıyafetlerin bütçeleriyle ilgilenmiyorum, maddi tüm kapılarım açık" dedi. Instagram'ı nasıl kullandığını da anlatan Diva, şunları söyledi: "Şimdi tuvaletteyim, biraz sonra banyoya gireceğim' diyerek her şeyi paylaşıyorlar. Bu tarzı doğru bulmuyorum. Starların ulaşılmaz olması ve her şeylerini ortaya dökmemeleri gerekir. Sevmiyorum vıcık vıcık her şeyi paylaşmayı..."
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‘Starlar ulaşılmazdır her şey paylaşılmaz’
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