Ülkeme aşığım, halkla buluşmayı sevıyorum

BUGÜN NELER OLDU

'Çak Bir Beşlik' adlı şarkımızı çıkardık. Düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. O aranjeyi yaparken sözleri yazdım. ¦ Doğrularım neyse onu söylemekten çekinmem. Duruma göre şekillenmem. Biz üslubu düzgün, barış içerisinde yaşayan bir milletiz. T.C. vatandaşı olarak görüşümü dile getirmek en doğal hakkım. Günah keçisi seçiyorlar. Mahalle baskısı oluyor ama doğruları söylemekten çekinmiyorum. Devletimin, milletimin bekası için hizmet eden her şey benim için değerlidir. ¦ Güneydoğu'da 10 günde 20 karakol gezdim, reklam yapıyorsun dediler ama ben giderken kimseye haber vermedim. Her gittiğim yerde halk da yanımızdaydı. Sanatımızla kaynaşalım istedim. ¦ Müziğimi para verip dinlemeyecekler, aileleriyle gelip birlikte şarkılarımla eğlenecekler; benim tercihim bu.Lagaluga adlı şarkımda Karadeniz esintisi yaptık. Amerika'da yapıyorum kliplerimi. Doğal mekanları kullanmayı tercih ediyoruz. ¦ Şu dönem müzikte 80'ler kültürünü yaşıyoruz. Gidişat bir yerden sonra 90'lara gelecek. Şimdiki şarkılarda samimiyet yok. ¦ Keşkelerim var. Biraz otokontrolü bırakmam lazım. Şimdi 'Keşke düetleri yapsaymışım' diyorum. Mustafa Sandal ile yapabilirdim. Rap furyası yokken Sagopa ile düet yapacaktım. İleride bu proje gündeme gelebilir. ¦ George Michael'ın internetten evini buldum. Kuzeni Alex ile tanışmıştım. Gitmeden önce benden haberdardı. Önden evine hediyelerimi gönderdim. Evinin bahçesinde, arabasının başında sohbet ettik. 20sene bekledim ama değdi.Yeni şarkımızın adı 'Bambaşka'. Çıkalı 10 gün oldu. Şansı bol olur inşallah. Gerçekten bambaşka bir şarkı oldu. ¦ Halk konserlerini tercih ediyorum. Halkla buluşmayı seviyorum. Ülkesine aşık bir bireyim. İnsanların kalbine dokunacak işleri çok seviyorum. Yıllar önce Bingöl'de verdiğim konserde söylediğim 'Memleketim' şarkısıyla sıkıntı yaşadım. Bir halkın ikiye bölündüğünü görüp gözyaşlarım sel olmuştu. ¦ Sevgili Pervin Ersoy'un başlattığı proje kapsamında illeri geziyoruz. En son Isparta'ya gittik. Tatilde, bayramda yurt dışına gidiyorlar. Oysaki ülkemizde o kadar güzel yerler var ki. Biz paylaştıkça insanların da ilgisini çekmeye başlıyor.Aslındadizilerdeki karakterim için değil de yaşamak için kilo verdim. Toplamda 95 kilom gitti. Tüp mide ameliyatı ve estetikler de var. Psikologla çalıştım. 6 senedir kilo almıyorum. Çünkü kafa yapımı değiştirdim. Annem dikiyor kıyafetlerimi. Eskiden 62 bedendim, şu anda 44 bedenim. Annem kıyafetlerimi üstüme göre küçülttü. ¦ 'Hercai' adlı dizimizin seti Mardin'de. Dizilerde Mardin çok özlenmişti. Çok samimi bir ekibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Kadın oyuncular arasında kız kardeş topluluğu oldu. Midyat'tan hiç dönmeden yaşıyoruz. Diziye ilgi çok büyük. Konağın önünde, içinde hep kuyruklar oluyor. Eylül ayında izleyiciyle buluşacağız.BabamAlman, annem Türk. Almanya'da doğup büyüdüm. Arada İstanbul'da yaşadım. Hep gidip geldim. Babam sadece Almanca biliyor, annem sadece Türkçe biliyor. Küçük sözlüklerle anlaşmışlar. 27 senedir evliler. Çok az kavga ediyorlar. Aşkın sırrı bu. ¦ Oyunculuğu çok istemiştim ama şarkı yazmaya başladığım için şarkıcılığa yöneldim. İstanbul'da yaşadığım dönem biriyle tanıştım. Sonunu bildiğim bir gönül ilişkisiydi. İnsan duygularını kontrol edemiyor. Bir anda aşık oldum. Kalbimi çok kırdı. Ben ayrıldım ve müzikle iyileştim. Benim için çok iyi oldu. Sevince her şeyimi veriyorum. Yine kalbim kırık. İki albümlük şarkı tamamladım.