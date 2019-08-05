Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Ağustos 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Ağustos 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astrolojikonusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ağustos ayı yüzümüzü güldürecek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün kontağı dijital pazarlamanın iyi niyetini sorgulatabilir. Dünyada birçok dijital platformda dengeler değişirken, bugünden sonra 29 Ağustos 1997, Kaliforniya - ABD kuruluşlu Netflix ağır protestolara ve zarara uğrayabilir.

Koç: İçindeki gücün, potansiyelin farkına varacağın bir gün. Özellikle iş yerinde, karmaşık konulara getirdiğin çözümler birçok kişinin dikkatini çekecek. İşinden yeni ayrılan bir Koç burcuysan dönemsel dahi olsa bir iş teklifi alabilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, çalışanlarınla sağlıklı bir iletişim kurman, fikirlerini alman bazı eksiklikleri fark etmeni sağlayabilir.

Boğa: Yurtdışı bağlantısı olan bir yakının, kariyer planlaması konusunda senden fikir alabilir. İş ortamında yaşanacak gerginliğe sen de dahil olacaksın. Açıkçası bugün kimse senin karşında olmasın çünkü haftaya gergin başlayabilirsin. Bugün her konuyu düzene koymak istediğin için ilişkini de bir adım ileriye taşımak isteyebilirsin.

İkizler: Fikirlerini sonuna dek savunacağın bir gün seni bekliyor. Savunmalarında keskin ve net olmak zorunda kalabilirsin. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, iş alanında yeni düzenlemeler yapabilir, daha titiz ve ayrıntıcı davranabilirsin. Hayatındaki her konunun ne kadar rutin ilerlediğini fark edeceksin.