Bayramda Bodrum eğlencesi

BUGÜN NELER OLDU

Yaz tatili başladığından beri eğlencenin en özel adreslerinden biri olan Hazine Yalıkavak, bayramda da çok renkli. Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden Simge, Cem Belevi ve kendine has kitlesiyle Özay Bakır; bayram coşkunuzu ikiye katlayacak. Hazine'de sahneye çıkmaya başladığı ilk günden beri beğeni toplayan Simge bayramın birinci günü eğlencenin ritmini yükselten isim olacak. Kendine has kitlesiyle hayranlık uyandıran Özay Bakır bayramın ikinci ve dördüncü günü, başarılı popçu Cem Belevi de bayramın üçüncü günü sahneye çıkacak.