'Bizimkiler' dizisinin senaristi Umur Bugay hayatını kaybetti! Umur Bugay kimdir ve kaç yaşındaydı?

Türk edebiyat ve dizi dünyasının usta kalemlerinden olan Umur Bugay, yaşamını sürdürdüğü Kınalıada'da 78 yaşında hayatını kaybetti. Birçok başarılı işe imza atan Bugay, 1975 yılında çekilen Hababam Sınıfı filminin senaryosunu da kaleme aldı. Bugay, bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' adlı televizyon dizisine de imza atmıştı. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, 'Umur Bugay kimdir ve yazdığı senaryolar nelerdir?' sorusunun cevabı en çok arananlar arasında öne çıkıyor.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Umur Bugay, 1941 yılında Ankara'da doğdu. 1959 yılında Haydarpaşa Lisesinden mezun olan Bugay 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.

1962 yılında sanat hayatına Arena Tiyatrosu'nda başladı. 1972 yılına kadar Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı.

1972 yılında tiyatro oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda sahneye kondu. "Haneler", "Reklâmlar", "Taşıtlar" bunlara örnektir. 1975 yılından sonra, mizah ağırlıklı öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı.

1974 yılında Atıf Yılmaz ile yazdığı bir çingenenin yaşamını konu alan "Cemil" adlı senaryosunu Yılmaz Güney film yaptı. 1988 yılında yazmaya başladığı "Bizimkiler" adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle üne kavuştu. 1974 yılından sonra, yine Atıf Yılmaz'ın yönettiği, "Hasip ile Nasip", "Deli Yusuf", "İşte Hayat", adlı filmlerin senaryolarını yazdı. Ertem Eğilmez'in, Rıfat Ilgaz'ın, "Hababam Sınıfı" adlı kitabından sinemaya uyarladığı filmlerin senaryosunun ilki de onundur.

1977 yılından günümüze, Zeki Ökten ile yönetmen, senarist işbirliği içinde olan Umur Bugay, "Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Pisi Pisi", "Yoksul", "Davacı" ve "Düttürü Dünya" adlı senaryoları yazdı. Aynı yıllarda, Memduh Ün'ün yönettiği, "Postacı", Zeki Alasya'nın yönettiği, "Aslan Bacanak" adlı filmlerin senaryolarını da yazdı.

ÖDÜLLERİ

1970 - Pir Sultan Abdal (oyun) - DİSK "En İyi Yönetmen", 1976

İşte Hayat (senaryo), Antalya Film Şenliği, "En İyi Özgün Senaryo" ödülü, 1978

Çöpçüler Kralı (senaryo) Antalya Film Şenliği "En İyi Özgün Senaryo" ödülü

SENARYOLARI

Rating Kasabası

Büyük Umutlar

Hayat A.Ş.

Zor Adam

Deli Yusuf

Tuzak

Hasip ile Nasip

Hababam Sınıfı

Aslan Bacanak

Pisi Pisi

Kapıcılar Kralı

Çöpçüler Kralı

Yoksul

Davacı

Düttürü Dünya

Postacı

Duruşma

Rus Gelin

Haneler

Reklâmlar

Bizimkiler

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