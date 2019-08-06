Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları burada! Günlük burç yorumu ve astroloji 6 Ağustos 2019 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ağustos 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ağustos 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astrolojikonusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ağustos ayında dünyayı neler bekliyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 AĞUSTOS 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Merkür 90'lığı ülkeleri sınır komşuları ile sınayabilir. Mülteci sorunları tüm siyasilerin gündemi olurken birbirinden farklı düşünen isimlerin de atışmalarına şahit olabiliriz. Bireysel silahlanma ile ilgili bugünden itibaren toplumların da söyleyecekleri olacak.

Koç: Ay, bugün akşam saatlerine kadar boşlukta hareket ediyor. Özel sektörde çalışan bir Koç burcuysan, iş ortamındaki zorlamalar ve ufak gerginliklere dâhil olmamanda fayda var. İş yerinle ilgili konularda üstünde bir baskı olduğunu anlayabilirsin. Yoğunluktan dolayı zaman zaman bunalsan da yöneticilerine bu konuyu anlatmalı mıyım acaba diye kendini sorgulayabilirsin.

Boğa: Kendini irdelediğin bir gün. Nerde eksik yaptığını, hangi konularda kendini geliştirmen gerektiğini irdeleyeceksin. İşinle ilgili girişimde bulunurken kendini ifade ediş şeklini tekrar ele alman gerekebilir. Eksikliklerin olduğu konusunda çevrendeki insanlardan eleştiri alabilirsin. Gün içerisindeki stresli anlar baş ağrısı olarak dönebilir. Gereksiz yere yük yaptıklarından uzaklaşmaya çalışmalısın.

İkizler: Hayatının ciddi bir değişime uğradığını sen de farkına varıyorsun. Önemli olan karşına çıkan durumları iyi değerlendirmen. Özellikle iş arayışındaysan, bugünkü diyaloglarında kendini iyi bir şekilde yansıtman avantajına olacaktır. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, sana ilgisi olduğunu düşündüğün kişiyi yakın markajına alabilirsin.