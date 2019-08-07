Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı! İşte Bengü'nün kızı Zeynep...
Şarkıcı Bengü, kısa süre önce doğum yaptı. Kızı Zeynep'i kucağına alan Bengü'den bugün ilk paylaşım geldi. Eşi Selim Selimoğlu, ve kızı Zeynep ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bengü'nün kızı Zeynep'le olan ilk paylaşımı...
Giriş Tarihi: 7.8.2019 15:01Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 15:03
Şarkıcı Bengü'nün kızı Zeynep dünyaya geldi. Bengü-Selim Selimoğlu çifti, önceki gün dünyaya gelen kızları Zeynep'le fotoğraflarını paylaştı Bengü, merakla beklenen Zeynep'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.