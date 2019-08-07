Harbiye’de 5 bin kişilik arabesk korosu

arabeskin güçlü ismi Serkan Kaya, Poll Production tarafından düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Kaya, gecede Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, ve Barış Manço gibi efsanelerin şarkılarını da söyledi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Kaya, şunları söyledi: "Arabeski abilerimiz başlattı. Bir dönem durakladı. Biz de arabesk gecelerini başlattık. Faydam olduysa ne mutlu." Gecede Kaya, 'Kara Gözlüm'ün klibinde rol alan Nur Yerlitaş'ı sahneye çağırdı. Yerlitaş, "Geçen yıl bugün beyin ameliyatı olmuştum, kanseri atlattım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. İyi ki varsın" dedi.

ÇOCUKLARIYLA DÜET YAPTI

5 BİN kişinin şarkılara eşlik ettiği gecede Serkan Kaya, oğulları Çağan ve Destan'ı da sahneye çağırdı. Ünlü sanatçı, iki çocuğuyla birlikte 'Dağların Dumanı' şarkısını seslendirdi.