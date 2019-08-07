Pazartesi akşamının galibi Canevim

ATV ekranlarında yayınlanan 'Canevim' adlı dizi, 10'uncu bölümüyle pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 3.79 izlenme oranı ve yüzde 13.28 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

KADROYA YENİ KAN

'Canevim'in kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Başarılı oyuncu Oral Özer, 'Zeki' karakteri ile artık 'Canevim'de rol alacak. Korkularıyla yüzleşmek üzere olan 'Elvan', kendisini zor durumda bırakan 'Zeki'yle mücadeleye girecek. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği dizide başrolleri Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik paylaşıyor.