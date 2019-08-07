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ve ’dan üzen haber…

Bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen ve ’dan üzen haber geldi. Kısa süre önce boşanma haberlerinin doğru olmadığını ve bir problem yaşamadıklarını belirten Serdar Ortaç’ın anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiği iddia edildi. Serdar ortaç ve Chloe Loughnan’ın boşanma haberinin ardından ünlü çiftin neden boşandığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.8.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 12:06
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan’dan üzen haber…

Uzun süredir boşanacakları konuşulan ve arasında yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan cephesinden üzen haber geldi.

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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan’dan üzen haber…
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