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‘Tıkanan ben değilim’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2019
‘Tıkanan pop müzik ben değilim’
Popçu Hande Yener, Etiler'de bir arkadaşının evinden çıkarken görüntülendi. Üç yıldır birlikte olduğu Ümit Cem Şenol'dan ayrıldıktan sonra kalbini rap'çi Misha'ya kaptıran Yener, ilişkisi hakkında, "Her şey yolunda" dedi. Yener, sevgilisiyle ortak bir projeleri olduğunu söyledi. Müzik hayatının 20'nci yılına özel albüm çıkarmaya hazırlanan Yener, "Yalanın Batsın' daha gün gibi. Nasıl geçti anlamadım ama aynı çocuksu heyecanı taşıyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, rap'in popun önüne geçmesi hakkında ise, "Tıkanan pop müzik, ben değilim" dedi.
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