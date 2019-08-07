Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ağustos 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ağustos 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Karmamızı yaşıyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Jüpiter 120'liği bir süredir basında yer almayan siyasi isimleri gündeme getirebilir. Özellikle sağlık sorunları olduğuna dair basında yer alan uluslararası liderlerin kariyer yönlerini değiştirdiklerini öğrenebiliriz. Yabancı ortaklıkları olan bankların bugünden sonra geleceği değişebilir.

Koç: Çevrende olan biteni gözlemlediğin bir gün. Sessiz kalmak, gözlemci davranmak daha olgun bir izlenim bırakmanı sağlayacak. Sürekli olumsuz duygularla bir araya geldiğin insanları hayatından çıkarabilirsin. Çalışma ortamında ise sıra dışı kişiler ile tanışacaksın. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişinin ailesinde yaşanan sorunlar ilişkinize yansıyabilir.

Boğa: Uzun zamandır üzerinde çalıştığın ve çok fazla emek sarf ettiğin projenle ilgili olumlu haberler alabilirsin. Eğer uzun zamandır iş değiştirmeyi düşünen bir Boğa burcuysan geçmişte iş görüşmesi yaptığın kurumsal bir firmadan teklif gelebilir. Yapacağın konuşmalarda bugün biraz daha sert tavırlar takınıyor olman aklındaki bazı soruları çözümleyemediğinden kaynaklı olabilir.

İkizler: Hareketlerinin duygularına bağlı olduğu bir gündesin. Aldığın kararlardan daha sonra pişmanlık yaşayabilirsin. İçine kapanma eğiliminde olmamaya özen göstermelisin. Arkadaşlarınla daha çok zaman geçirmen sen içini açacak hem de yaşadığın ruh halinden sıyrılmana yardımcı olacak. Çalışan bir İkizler burcuysan, elde edeceğin başarı prim ya da yeni bir pozisyon olarak dönebilir.