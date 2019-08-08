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ilk kez kızı 'i paylaştı! İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

Şarkıcı , kısa süre önce doğum yaptı. Kızı 'i kucağına alan Bengü'den bugün ilk paylaşım geldi. Eşi Selim Selimoğlu, ve kızı Zeynep ile birlikte olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Bengü'nün kızı Zeynep'le olan ilk paylaşımı...

Giriş Tarihi: 7.8.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 07:51
Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı! İşte Bengü'nün kızı Zeynep...

Şarkıcı 'nün kızı dünyaya geldi. Bengü-Selim Selimoğlu çifti, önceki gün dünyaya gelen kızları Zeynep'le fotoğraflarını paylaştı Bengü, merakla beklenen Zeynep'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Bengü ilk kez kızı Zeynep'i paylaştı! İşte Bengü'nün kızı Zeynep...
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