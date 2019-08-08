Chloe Loughnan ile boşanacağı iddia edilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama…

Eşi Chloe Loughnan ile boşanma dilekçesi ortaya çıkan Serdar Ortaç, dün akşam hastane çıkışı görüntülendi. Serdar Ortaç, muhabirlerin soruları üzerine boşanma haberlerini yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı. İşte Serdar Ortaç’ın boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklaması…
Giriş Tarihi: 8.8.2019 11:04Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 11:05
5 sene önce dünya evine girdiği Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç, dün akşam rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, boşanma haberleri için "Ne bileyim abi" demekle yetindi.