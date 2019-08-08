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ile boşanacağı iddia edilen ’tan ilk açıklama…

Eşi ile boşanma dilekçesi ortaya çıkan , dün akşam hastane çıkışı görüntülendi. Serdar Ortaç, muhabirlerin soruları üzerine boşanma haberlerini yalanlamayarak konuyu geçiştirmeye çalıştı. İşte Serdar Ortaç’ın boşanma haberleriyle ilgili ilk açıklaması…

Giriş Tarihi: 8.8.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 11:05
Chloe Loughnan ile boşanacağı iddia edilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama…

5 sene önce dünya evine girdiği ile boşanma kararı alan , dün akşam rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, boşanma haberleri için "Ne bileyim abi" demekle yetindi.

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Chloe Loughnan ile boşanacağı iddia edilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama…
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