Chloe Loughnan ile boşanacağı iddia edilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama…

5 sene önce dünya evine girdiği Chloe Loughnan ile boşanma kararı alan Serdar Ortaç, dün akşam rahatsızlanınca soluğu hastanede aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Ortaç, boşanma haberleri için "Ne bileyim abi" demekle yetindi.