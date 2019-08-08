Haberler > Günaydın Haberleri > İzin gününü ailesiyle geçirdi

İzin gününü ailesiyle geçirdi

Giriş Tarihi: 8.8.2019
İzin gününü ailesiyle geçirdi
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar, eşi Betül Çiftpınar ve kızları ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yeni sezona hazırlık kamplarından dolayı ailesinden ayrı kalan başarılı futbolcu, izin gününü ailesi ile birlikte değerlendirdi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden Çiftpınar Ailesi, akşam saatlerine kadar keyifli vakit geçirdi. Alışveriş turu sırasında birçok Fenerbahçe taraftarının da ilgisi ile karşılaşan genç futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzin gününü ailesiyle geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN