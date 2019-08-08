İzin gününü ailesiyle geçirdi

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'ninbaşarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar, eşi Betül Çiftpınar ve kızları ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yeni sezona hazırlık kamplarından dolayı ailesinden ayrı kalan başarılı futbolcu, izin gününü ailesi ile birlikte değerlendirdi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden Çiftpınar Ailesi, akşam saatlerine kadar keyifli vakit geçirdi. Alışveriş turu sırasında birçok Fenerbahçe taraftarının da ilgisi ile karşılaşan genç futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.