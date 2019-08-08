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'den paylaşımı! Geçte olsa paylaştı!

yedi yıl aradan sonra Antalya’ya geldi. Her konseriyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Jennifer Lopez’in Antalya konseriyle ilgili paylaşım yapmaması büyük tepki çekmişti. Jennifer Lopez’den beklenen paylaşım geçte olsa geldi. Antalya'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in, konseriyle ilgili sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle yaptığı paylaşım, 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı.

Giriş Tarihi: 8.8.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 12:28
Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı! Geçte olsa paylaştı!

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde 6 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan , yaptığı paylaşımla da Antalya ve 'nin tanıtımına katkı sağladı.

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Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı! Geçte olsa paylaştı!
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