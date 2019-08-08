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ve Seda Sevin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Sebep denilmişti ama...

ve Seda Sevin uzun süren birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırma kararı almıştı. Kaya Çilingiroğlu ve Seda Sevin'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın sebebinin olduğu iddia edilirken iki tarafta bu iddiaları yalanlamıştı. Kaya Çilingiroğlu ve Seda Sevin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 8.8.2019 08:28 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 08:29
Kaya Çilingiroğlu ve Seda Sevin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Sebep Hülya Avşar denilmişti ama...

, uzun bir süredir kendisinden 17 yaş küçük Seda Sevin ile aşk yaşıyordu. Ancak ünlü çift, geçen ay ayrılık kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ayrılığa Çilingiroğlu'nun eski eşi 'ın sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak Seda Sevin "Güzel keyifli bir ilişkiydi, zamanla heyecanı bitti. Zaman aşımı oldu güzel bir şekilde dostça ayrıldık. Ayrılığımızın Hülya Avşar'la ilgisi yok" açıklamasını yapmıştı. Ayrılığın gerçek sebebi ortaya çıktı. Kaya Çilingiroğlu ile Seda Sevin neden ayrıldı? İşte şok eden neden...

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Kaya Çilingiroğlu ve Seda Sevin'in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Sebep Hülya Avşar denilmişti ama...
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