Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 8 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve

konusunda hiç şüphesiz milyonların aklına gelen ilk isim olan ile 8 Ağustos 2019 Perşembe için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının '' olarak da bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 8 Ağustos 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 8.8.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 09:50
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 8 Ağustos 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ağustos 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ruhunuzu besleyin" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Jüpiter 120'liği ithalat ve ihracata konu olan ürünler ile ilgili gelişmeleri işaret ediyor. Uluslararası dev firmalar büyük revizyonlardan geçerken, kendi içlerinde yapıları da değişebilir. Bugünden itibaren şirket evliliklerine tanık olabilir, havalimanlarını konuşabiliriz.

Koç: Maddi kazancını arttırma planlarının yavaştan işe yaradığını görmek, kendine olan güvenini artıracak. Diğer yandan gün içinde kapı dışarı göstermek zorunda kalacağın diyaloglar yaşanabilir. Her şeye rağmen sinirlerine hâkim olman gerekebilir. Genel gündem de bugünlerde sinirlerini bozacak durumlar oluşabilir.

Boğa: Çalışmalarında atağa geçeceğin bir dönemdesin. Emeklerinin karşılığını almadan boş yere kürek çekmek istemeyeceksin. Hukuki konularda önemli gelişmelerden haberdar olabilirsin. İyi bir organizasyonla arkadaşlarınla bir araya gelebilirsin. Lider ruhunla her şeye ön ayak olmak isteyeceksin.

İkizler: Çalışma hayatında birtakım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Çalışma arkadaşlarının göründükleri gibi olmadıklarını fark edeceksin. Herkesi kendin gibi görmen hep başını ağrıtıyor farkında mısın? Mevcut işinin yoğunluğu sebebiyle farklı bir iş arayışına girerken aceleci davranmamalısın.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN