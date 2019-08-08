Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Ağustos 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ağustos 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ağustos 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astrolojikonusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ruhunuzu besleyin" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Jüpiter 120'liği ithalat ve ihracata konu olan ürünler ile ilgili gelişmeleri işaret ediyor. Uluslararası dev firmalar büyük revizyonlardan geçerken, kendi içlerinde yapıları da değişebilir. Bugünden itibaren şirket evliliklerine tanık olabilir, havalimanlarını konuşabiliriz.

Koç: Maddi kazancını arttırma planlarının yavaştan işe yaradığını görmek, kendine olan güvenini artıracak. Diğer yandan gün içinde kapı dışarı göstermek zorunda kalacağın diyaloglar yaşanabilir. Her şeye rağmen sinirlerine hâkim olman gerekebilir. Genel gündem de bugünlerde sinirlerini bozacak durumlar oluşabilir.

Boğa: Çalışmalarında atağa geçeceğin bir dönemdesin. Emeklerinin karşılığını almadan boş yere kürek çekmek istemeyeceksin. Hukuki konularda önemli gelişmelerden haberdar olabilirsin. İyi bir organizasyonla arkadaşlarınla bir araya gelebilirsin. Lider ruhunla her şeye ön ayak olmak isteyeceksin.

İkizler: Çalışma hayatında birtakım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Çalışma arkadaşlarının göründükleri gibi olmadıklarını fark edeceksin. Herkesi kendin gibi görmen hep başını ağrıtıyor farkında mısın? Mevcut işinin yoğunluğu sebebiyle farklı bir iş arayışına girerken aceleci davranmamalısın.