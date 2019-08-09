Feyza Aktan ile boşanan Özcan Deniz’den şaşırtan karar!
Özcan Deniz ve Feyza Aktan kısa süre önce tek celsede boşanarak tüm hayranlarını şoke etmişti. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın boşanmasının ardından boşanma nedeninin çıktıkları tatilde yaşanan tartışma sebebiyle olduğu ortaya çıkmıştı. Tartışma esnasında boşanmak istediğini belirten Feyza Aktan iddialara göre sonrasında pişmanlık duymuş ancak Özcan Deniz dava açarak boşanmıştı. Son günlerin en sık konuşulan isimleri haline gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan bir kez daha şaşırttı. İşte Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın şaşırtan kararı ile ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 9.8.2019 10:36Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 10:42
Özcan Deniz, boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiği Feyza Aktan'ın uyum sağlayamadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden ayrılıyor.