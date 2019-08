Latin müziğin önde gelen isimlerinden Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Oteli'nde iki gece konaklayan sanatçı, kendisine sunulan Türk mutfağından lezzetleri de tattı. Jennifer Lopez'in, yemeklerini otel misafirleriyle ana restoranda yediği belirtildi.