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Son dakika: 'den paylaşımı… Geçte olsa geldi!

Son dakika haberi; yedi yıl aradan sonra Antalya’ya geldi. Her konseriyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Jennifer Lopez’in Antalya konseriyle ilgili paylaşım yapmaması büyük tepki çekmişti. Jennifer Lopez’den beklenen paylaşım geç de olsa geldi. Antalya'da sahne alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in, konseriyle ilgili sosyal medya hesabından Antalya etiketiyle yaptığı paylaşım, 11 saatte 4,5 milyondan fazla kişi tarafından görüntülendi, on binlerce yorum aldı. İşte Jennifer Lopez'in son dakika haberi olarak gelen dikkat çeken paylaşımı…

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 08:34
Son dakika: Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı… Geçte olsa geldi!

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya sahnesinde 6 Ağustos'ta hayranlarıyla buluşan , yaptığı paylaşımla da Antalya ve 'nin tanıtımına katkı sağladı.

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Son dakika: Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı… Geçte olsa geldi!
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