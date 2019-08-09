Marmaris’te pistlerin tozunu attıracaklar

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'nci ayağı olan Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenecek. Türkiye geçen yıl da Marmaris'te şampiyonanın 10'uncu ayağına evsahipliği yapmıştı.

HEYECAN DOLU ANLAR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve 'bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu' olarak adından söz ettiren ralli; izleyenlere dört gün boyunca dünyaca ünlü pilotların performanslarıyla heyecan dolu anlar yaşatacak. 12 Eylül'de Marmaris şehir merkezindeki seyirci özel etabıyla başlayacak olan ve üç gün boyunca Marmaris ve Datça'da devam edecek olan yarış; hem karadan, hem de teknelerle denizden izlenebilecek. Bir sezonda 5 milyona yakın seyircinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağına bu yıl daha çok sayıda yerli-yabancı seyircinin katılması bekleniyor.



875 MİLYON KİŞİYE ULAŞTI

Youtube'dan 25 milyon ve dünya genelinde 155 televizyon kanalından 849 milyon izleyiciye ulaşan şampiyonanın Türkiye ayağı geçtiğimiz yıl hem otoritelerden, hem sporculardan, hem de yabancı medya mensuplarından takdir almıştı. Türkiye, Rallisi, 13 yarış arasında en iyilerden biri olmayı başarmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı olan Türkiye Rallisi'nin ödül törenine katılmıştı.

Geçen yıl Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu ayağının startını Emel Sayın vermişti.