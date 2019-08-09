Serdat Ortaç’ın boşandığı eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu!

Serdar Ortaç dün tek celsede Chloe Loughnan ile boşandı. 5 yıl önce görkemli bir törenle evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyordu. Ünlü çift, bu birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanmalarının nedeniyle ilgili net bir açıklama yapmayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, birbirlerini hala sevdiklerini belirterek dostça ayrıldıklarını vurguladılar. Boşanmanın ardından 'Severek ayrılıyorum' diyen Chloe Loughnan bu sabah hastanelik oldu. Eski eşini yalnız bırakmayan Serdar Ortaç konuyla ilgili açıklama yaptı. İşe ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 9.8.2019 11:34Güncelleme Tarihi: 9.8.2019 11:36
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabaha karşı, dün boşandığı eski eşi Chloe'nin midesinden rahatsızlanması sonucunda hastaneye geldi.