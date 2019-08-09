Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji 9 Ağustos 2019 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ağustos 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ağustos 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hiç kimse bedel ödemek istemez" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 AĞUSTOS 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Satürn iletişimi Rusya'yı ve Vladimir Putin'i işaret ediyor. Önümüzdeki 7 yıl boyunca gündemden düşmeyecek bu iki konu siyasi liderlerin hedeflerini de ortaya koyacak. Almanya, İngiltere ve Fransa bugüne kadar gündeme gelmemiş bir olay ile karşımıza çıkabilirler.

Koç: Oldukça hareketli geçecek bir gün olacak. Bir yandan kişisel uğraşıların, bir yandan da çevrenle ilgili yaşanan gelişmeler, farklı duyguları aynı anda yaşamana neden olabilir. Dışarıdan ne kadar umursamaz görünsen de sen aslında her şeyi içinde yaşamayı tercih ediyorsun. Herkese duygularını kolay kolay açıklamaktan hoşlanmayabilirsin.

Boğa: Tatil moduna bugünden girdin desem yanlış olmaz. Çalışıyor olmaktan pek mutlu değilsin. Eğer ailesinden uzakta yaşayan bir Boğa burcuysan almadığın uçak ya da otobüs bileti başına bela olabilir. Eşini bu tatil planı ile mutlu edemeyeceğini bilmelisin. Aşk hayatında daha mantıklı ve titiz davranman gerektiğini anlayacağın bazı olaylar yaşayabilirsin.

İkizler: Ev, ofis yahut arabanı değiştirmeyi planlayabilir ve bu doğrultuda piyasa araştırması yapmak isteyebilirsin. Özellikle internet ortamında bu konuda aldatıcı bazı ilanlara denk gelebilirsin. Dikkatli olmada fayda var. Bugün aslında senin için gerçekten güzel bir gün. Sosyal çevrendeki insanlarla etkileşimin ve paylaşımların artarken, kendini daha özel hissedeceksin.