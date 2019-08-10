Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Allah’ın Kılıcı’ filmi Türkiye’de çekilecek

‘Allah’ın Kılıcı’ filmi ’de çekilecek

İslam tarihinin en büyük savaşçısı olan Hz. Halid Bin Velid’in hayatını anlatan ‘Allah’ın Bin Velid’ adlı filmin tamamı topraklarında çekilecek. imzalı film, 2020’de vizyona girecek

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
‘Allah’ın Kılıcı’ filmi Türkiye’de çekilecek
Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından 'Allah'ın Kılıcı' unvanını alan, İslam tarihinin en büyük savaşçısı Hz. Halid Bin Velid'in yaşam hikayesini ve savaşlarını anlatan 'Allah'ın Kılıcı Halid Bin Velid' filmi, 2020'de Türkiye'yle aynı anda tüm dünyada sinemaseverlerle buluşacak. 'Çağrı' filminden sonra hayata geçirilen ilk büyük İslam filmi olma özelliği taşıyan yapım, tamamen Türk topraklarında çekilecek. Kudret Sabancı'nın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Mirsad Herovic'in, yapımcılığını Ebru Erten'in, kreatif direktörlüğünü Canan Göknil'in üstlendiği filmin müzikleri Rahman Altın imzalı.

HAZIRLIK BAŞLADI
Kostüm tasarımlarının, müzik çalışmalarının ve görsel efektlerinin şimdiden hazırlanmaya başlandığı dev bütçeli projenin oyuncu kadrosu sır gibi saklanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Allah’ın Kılıcı’ filmi Türkiye’de çekilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN