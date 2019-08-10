‘Allah’ın Kılıcı’ filmi Türkiye’de çekilecek

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Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından 'Allah'ın Kılıcı' unvanını alan, İslam tarihinin en büyük savaşçısı Hz. Halid Bin Velid'in yaşam hikayesini ve savaşlarını anlatan 'Allah'ın Kılıcı Halid Bin Velid' filmi, 2020'de Türkiye'yle aynı anda tüm dünyada sinemaseverlerle buluşacak. 'Çağrı' filminden sonra hayata geçirilen ilk büyük İslam filmi olma özelliği taşıyan yapım, tamamen Türk topraklarında çekilecek. Kudret Sabancı'nın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Mirsad Herovic'in, yapımcılığını Ebru Erten'in, kreatif direktörlüğünü Canan Göknil'in üstlendiği filmin müzikleri Rahman Altın imzalı.Kostüm tasarımlarının, müzik çalışmalarının ve görsel efektlerinin şimdiden hazırlanmaya başlandığı dev bütçeli projenin oyuncu kadrosu sır gibi saklanıyor.