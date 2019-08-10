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: Şimdi ‘’deki kız’ diyorlar

’ dizisinin 93 kilo veren oyuncusu : Bu süreci ‘Hercai’ sayesinde aşıyorum. Eskiden kiloluyum diye dikkat çekerdim, şimdi insanlar ‘Hercai’deki kız’ diyor. ‘Zayıfladım, bana bakmasınlar’ derken biri gelip ‘Siz dizideki Melike’siniz’ dedi.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.8.2019 09:55
Aslı Samat: Şimdi ‘Hercai’deki kız’ diyorlar

Atv'de yayınlanan '' dizisinde canlandırdığı 'Melike' karakteriyle dikkat çeken , son olarak Mustafa Kotan'ın yönettiği 'Konuşan Hayvanlar' filminde rol aldı. Dün gösterime giren film vesilesiyle bir araya geldiğimiz Samat ile 7 yaşında henüz çocuk oyuncuyken başladığı kariyerini, verdiği kiloları ve 'Hercai' dizisini konuştuk...

Rol aldığınız 'Konuşan Hayvanlar' filmi dün gösterime girdi. Ben izledim, çocukların çok seveceği bir film olmuş... Sizce nasıl oldu?
Ben hiçbir şey bilmeden sete gittim. Hülya Duyar, Ayça Erturan ve Ferit Aktuğ ile sahnelerim çoktu. Dünyanın en komik ekibi. Çok hızlı çektik. 10 günde çekildi sahnelerim ama iki ay orada kalmış gibiydim. Çok eğlenceliydi.

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Aslı Samat: Şimdi ‘Hercai’deki kız’ diyorlar
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