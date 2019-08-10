Bayramda Günaydın’a tatil yok

VİLDAN ATASEVER'LE MISIR ÇARŞISI'NDA ALIŞVERİŞ
Oyuncu Vildan Atasever'le Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişine çıktık. Rengarenk dükkanları gezen Atasever; neler satın aldı, nelerin tadına baktı?
MUAZZEZ ERSOY'LA BOĞAZ SEFASI
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy ile bir tekneye atlayıp Boğaz'a açıldık. Hem deniz havası aldık, hem de derin bir sohbete daldık.
SİMGE SAĞIN'LA BAYRAM NOSTALJİSİ
Simge Sağın ile biraz müzikten, biraz eski bayramlardan konuştuk. Çocukluğundaki bayram sabahlarını ve güzel anılarını yad ettik.
HALUK PİYES'LE BAYRAM TIRAŞI
Yakışıklı oyuncu Haluk Piyes'le Cihangir'de bayram tıraşına gittik. Berber koltuğuna oturan Piyes ile yeni filmini ve projelerini konuştuk.
SELİN YENİNCİ'NİN EN BÜYÜK HAYALİ NE?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Selin Yeninci, hayallerini ve yeni projelerini anlattı.
2017 Best Model birincisi Aslıhan Karalar; ülkemizin ve dünyanın en iyi modeli seçilmesinin nasıl bir duygu olduğunu anlattı.
FADİK SEVİN ATASOY'UN YURT DIŞI MACERALARI
Los Angeles'ta yaşayan Fadik Sevin Atasoy'la buluştuk. Ünlü oyuncudan Türkiye'den Amerika'ya oradan Edinburgh'a uzanan maceralarını dinledik.