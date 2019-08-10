Bayramda Günaydın’a tatil yok

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Vildan Atasever'le Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişine çıktık. Rengarenk dükkanları gezen Atasever; neler satın aldı, nelerin tadına baktı?Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy ile bir tekneye atlayıp Boğaz'a açıldık. Hem deniz havası aldık, hem de derin bir sohbete daldık.Simge Sağın ile biraz müzikten, biraz eski bayramlardan konuştuk. Çocukluğundaki bayram sabahlarını ve güzel anılarını yad ettik.Yakışıklı oyuncu Haluk Piyes'le Cihangir'de bayram tıraşına gittik. Berber koltuğuna oturan Piyes ile yeni filmini ve projelerini konuştuk.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Selin Yeninci, hayallerini ve yeni projelerini anlattı.2017 Best Model birincisi Aslıhan Karalar; ülkemizin ve dünyanın en iyi modeli seçilmesinin nasıl bir duygu olduğunu anlattı.Los Angeles'ta yaşayan Fadik Sevin Atasoy'la buluştuk. Ünlü oyuncudan Türkiye'den Amerika'ya oradan Edinburgh'a uzanan maceralarını dinledik.