Edinburgh’u fethettiler

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Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği, Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı Tatbikat Sahnesi yapımı 'Muse-Bir Esin Perisi Davası' oyunu, Edinburgh Fringe Festivali'nde seyirciyle buluştu. Festivalde beş kez sahnelenen, dört kez daha perde açacak olan oyun; kentin prestijli sanat merkezi 'Zoo Venues'nün repertuvarına da girdi. Londra tiyatrolarından da davet alan 'Muse' hakkında konuşan Atasoy, "Seyircinin ilgisi müthiş. Ekim'de ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak. Çok heyecanlıyım" dedi. Beşikçioğlu ise "Kadınların haklarını savunan bir oyun. Fadik harika bir oyun yazmış ve harika oynuyor. Edinburgh'da alkış almak güzel" diye konuştu.