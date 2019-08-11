Aile gibisi yok

BUGÜN NELER OLDU

Özlem Yıldız, Kurban Bayramı'nda oğlu Demir'i de alıp Bodrum'a gitti. Anne-oğul Akyarlar'daki evlerinde mutlu bir bayram geçiriyor.İbrahim Tatlıses, kızı Elif Ada ile İzmir'de buluştu. İkili, tavla maçına tutuştu. Kazanan Elif Ada olunca Tatlıses, "İlk kez kaybettiğim için mutluyum" dedi.Kıvanç Kasabalı- Sedef Avcı çifti, bayramda Datça'nın yolunu tuttu. Çift, su kaplumbağalarını fotoğrafladı.Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Bülent Polat, ailesiyle tatile çıktı. Polat, kızıyla Asos'ta vakit geçirdi.Mustafa Ceceli, annesi Ayşe Ceceli'nin doğum gününü eşi Selin İmer ve oğlu Arın ile birlikte kutladı. Ceceli, "Onun duaları sayesinde ayaktayız" dedi.