Ali Sunal’dan duygusal Kemal Sunal paylaşımı! ‘Canım babam ben baba oldum’

Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı. Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narinimi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 11.8.2019 16:10Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 16:18
Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı.