Vildan Atasever: Büyüyorum deniyorum öğreniyorum iyi insan olma mücadelesi veriyorum

Oyuncu Vildan Atasever'le Eminönü'nde buluşup Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişi yaptık. Atasever'in "Burası Türkiye'nin mozaiği, resmi. Ben buraya gelip alışveriş yapmayı çok seviyorum" dediği Mısır Çarşısı'nda çekim yaparken etrafımız sürekli hayranlarıyla doluydu. Atasever'in onlara karşı mütevazı yaklaşımı diğer hayranlarına da cesaret verince, bir ara etrafımız oldukça kalabalık oldu. Kazasız belasız çekimi atlattık ve civardaki bir kafeye oturduk. Ünlü oyuncu, orada da yanına gelen hiç kimseyi kırmadı.

Halkın sevgilisi olmanın ne demek olduğunu o gün orada bir kez daha anladım. 'Büyüdükçe küçülmeyi' başaranlardan biri Atasever... 17 yıllık oyunculuk kariyerinde öncelikle Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmi ve Hülya Avşar'la başrolü paylaştığı 'Kadın İsterse' dizisiyle hatırlanan güzel oyuncuyla; oyunculuk kariyerini, üçüncü kez dünyaevine gireceği 5 aylık nişanlısı Erkan Akdemir olan ilişkisini ve umreye gidip geldikten sonra artan manevi yönünü konuştuk...







Çarşıda dolaşırken sevenleriniz hep etrafımızdaydı, kimseyi kırmadınız. Herkes sizi çok seviyor...

Onların sevgisi beni çok mutlu ediyor. Sokakta yürürken tebessümle karşılaşmak, selam vermek, sohbet etmek, bana çok kalabalık bir ailenin parçasıymışım gibi hissettiriyor. Çok şükür meslek hayatımda 7 den 70'e herkesle muhabbette olmak bana nasip oldu.



İLETİŞİM ŞEKLİMİZ GÖZ GÖZE DEĞİL



Ne hissettiriyor bu ilgi size?

Oynadığım işlerdeki karakterlerle empati kurmaları önemli ve beni mutlu ediyor. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk; çünkü biz, bizi takip eden, seven gençleri tesirimiz altına alıyoruz.







Son oynadığınız 'Tek Yürek' dizisi de öyleydi.

Evet. Buz hokeyiyle ilgili gerçek bir hikayeydi ve geri dönüşümü o kadar iyiydi ki. Silivrikapı'da böyle bir tesis olduğunu öğrenen insanlar çocuklarına buz hokeyi eğitimi aldırmak istiyorlardı. Spora teşvik ediyoruz kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar diye... Yaptığımız işin önemine bakar mısın? O yüzden her proje çok önemli.



'Kurtlar Vadisi', 'Kader', 'İki Genç Kız' ve 'Kadın İsterse' dizisi... Daha ilk işlerinizde hemen popülerliği yakalamayı başardınız.

Her dönem kendi seviyesinin ürünlerini veriyor. O dönem, sosyal medya hayatımızda bu derece yoğun değildi. Daha gerçekçi, varoluşsal sıkıntıların anlatıldığı, dönemin sorunlarıyla yüzleştiğimiz hikayelerimiz daha yoğundu. Çok şükür ben o dönemi yakalayabildim ama şimdi çılgın bir tüketim halindeyiz. Hikayelerimizin gerçekçilikten uzaklaşması, sanallaşması ürkütücü. Kültürümüzden, toplumumuzdan uzaklaşmaya başladığımızı düşünüyorum. Artık iletişim halimiz göz göze değil. İdeallerimiz de değişiyor. Tabii tüm bunlar hikayelerimize yansıyor.







HAYAL ETTİĞİM İŞİ YAPIYORUM



Hayatınızın dönüm noktası neydi?

Belli bir şey söylemem çok zor. Ancak, çocukluğumda yapmayı çok istediğim mesleği yapıyor olabilmek, benim için en önemli dönüm noktasıdır. Tüm hayatım boyunda 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorduklarında 'Oyuncu olacağım' dedim. Çok şükür Allah nasip etti, hayal ettiğim şeyi yapma şansım oldu.



Son yıllarda dinle, tasavvufla ilgili söylemleriniz dikkat çekiyor. Bu konular ilgi alanınıza yeni mi girdi?

Aslında ailem dolayısıyla hep içindeydim ama manevi gücünü, insana kazandırdıklarını yaşadıkça daha yoğun hissetmeye başladım. Sadece okumak, fikir sahibi olmak yeterli olmuyor bu yolculukta, uygulamaya geçtiğinizde asıl huzuruna eriyorsunuz. Ve temelinde iyi insan olma mücadelesi var, teşekkür etmenin ve sahip olduklarımızın değerine varmanın bilinci yatıyor.







Bu farkındalık nasıl oluştu?

Yaşadıkça, tecrübe ettikçe fark etmeye başladım ama ne kadar farkındayım ve ne kadar farkında yaşıyorum bilmiyorum. Ben iyi insan olmaya çalışıyorum.



İyi biri olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Olmaya çalışıyorum. İnançlarımız var. İnançlı olan insanın kendini övmesi doğru değil. Büyüdükçe küçüleceksin; bizim dinimiz bunu emrediyor. Kimsenin hakkını yememeye çalışıyorum. Büyüyorum, deniyorum, öğreniyorum... Herkese, her şeye karşı iyi olmaya çalışıyorum.







Umreye de gittiniz...

Evet, iki yıl oldu. Birden oldu. Çok gitmek istiyordum. Annemle babam gittiğinde, "Bir gün ben de gideceğim" diyordum. Diyordum ama döndüğümde hayatımı değiştirmem gerekeceğini, o yüzden erken olduğunu düşünüyordum. Ama hayat sizin planladığınız şekilde ilerlemiyor, her yolculuk gibi vakti gelince kendinizi orada bulabiliyorsunuz.



Ne değişti hayatınızda?

Öyle hemen bir şey değişmiyor. Orada yaşadığın şeyi zamanla, yaşadıkça kavrıyorsun. Belli bir bilince erişiyorsun ama uyguluyor musun işte mühim hal bu. İnsanoğlunun nefisle mücadelesi hayatı boyunca, ölene kadar devam edecektir. Nefsini bilen kendini bilir. Biz her zaman sınavdayız. Dilimizle, gözümüzle, kalbimizle, tavrımızla...







Tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz?

Evet, bu kez eşimle gitmeyi istiyorum. Her niyet nasibine gebe.



Ölüm korkusu var mı?

Yok, ama şu an ölürsem iyi olmaz. Allah affetsin ama biraz daha çalışmam lazım. Daha yapmak istediğim çok şey var.



Mesela...

Allah nasip ederse anne olmak, mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Evladımı vatanına, milletine, ailesine saygılı ve hayırlı bir birey olarak yetiştirmek en büyük idealim. Kalabalık ailede büyüdüm, geleneklerimizi devam ettirmek istiyorum.







EVDE HÂLÂ BAYRAM HARÇLIĞI TOPLARIZ



Bayram deyince aklınıza ne geliyor?

Ailem, kalabalık sofralar, bayram sabahları, babamın erkek kardeşlerimle birlikte bayram namazına gitmesi... Biz evde bayramlıklarımızı giyer, kahvaltı sofrası hazırlarız ve onları bekleriz. Hep birlikte kahvaltı yaparız ve bayramlaşmaya başlarız. Eve gelenler, gidenler. O coşku çok güzel. Keşke her günümüz bayram gibi olsa.



Eski bayramları özlüyor musunuz?

Özlediğimde evde harçlık topluyoruz. Şaka bir yana şimdi teyze, hala ve bir abla olarak ailemizde o geleneği devam ettiriyoruz. Onların coşkusu benim çocukluğuma dönmemi sağlıyor.







GÜNEYDOĞU MUTFAĞINA MERAK SARDIM



Mutfakla aranız nasıl?

Yeni tarifler denemeyi, videolar izleyip evde aileme sunmayı, onların fikirlerini almayı çok seviyorum. Bu aralar Güneydoğu yemeklerine merak sardım.



En çok hangi yemeği iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz?

Tarifler denemeyi çok seviyorum, ailem başarılı olduğunu söylüyor. Fırın yemeklerinde başarılıyım. Mısır ekmeği yapıyorum, hemen tükeniyor evde. Şu an kuru fasulye ile aram iyi değil, inat etti olmuyor ama ben de inatçıyım yapacağım. Bu arada sütlacım da iyidir.







HAYRANLARIMIN SEVGİSİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SERVETİ



Kariyerinizi iyi yönetebildiğini düşünüyor musunuz?

Ben kariyer algısının kişiden kişiye değişim gösterdiğini düşünüyorum. Bu, başarıyı nasıl tanımladığınla ilgili bir durum. Ben bugün mutlu olduğum yerdeyim, tutkuyla bağlı olduğum, çalışmaktan yorulmadığım ve keşfetmekten zevk aldığım bir mesleği yapıyorum ve her keşif, benim için tecrübedir. Bugün yolda yürürken hiç tanımadığım insanlarla göz göze gelip birbirimize gülümseyebiliyorsak, bu benim için bir servettir.



'ARTIK EVLENMEM' DİYORDUM AMA YIL BİTMEDEN EVLENECEĞİM



Erkan Bey'le beş ay öne nişanlandınız. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz?

Kısmetse yıl içinde evlenmeyi düşünüyoruz.







Mutlu musunuz şu an?

Evet. Çok şükür her şey gönlüme göre şu anda. Allah herkesin gönlüne göre versin.



Nasıl tanıştınız, biraz bahseder misiniz?

Geçen yıl Belgrad Ormanı'nda spor yaparken tanıştık. Anne ve babalarımızın rızalarını alarak bu yola girdik. Ben onların rızasını almadığım zaman üzüldüğüm durumlar oldu.



Doğru kişi olduğuna nasıl karar verdiniz?

Ben herhalde artık evlenmem diye düşünüyordum. Büyük konuşmamak gerekiyor. Karşılaştığımda aklımda hiç soru işareti yoktu. Ailem de kendisine çok pozitif baktı, çok güzel yaklaştılar, onu çok sevdiler. Allah da nasip etti.



Evlilik hayatını deneyimlemiş biri olarak neye dikkat etmek gerekiyor ilişkide?

Sevgiden öte saygı çok önemli. İlişkiyi ayakta tutan şey saygı. Birbirimizi değiştirmeye çalışmadan, birbirimize her zaman doğru ve dürüst davranarak ilerlememiz gerekiyor.

BUGÜN NELER OLDU