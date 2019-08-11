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Harbiye’de müzik zirvede!

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi'nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan , 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye'de ağırlayacak.

Giriş Tarihi: 12.8.2019 01:14 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 01:17
Harbiye’de müzik zirvede!

Özel repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının yer alacağı 'Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri' 10 gün boyunca dinleyicilerine muhteşem bir müzik ve gösteri şöleni yaşatacak. Unutulmaz şarkıların seslendirileceği konserlerde müziğin sesi Türk Hava Yolları ile zirveye ulaşacak!


21 Ağustos'ta Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun ile başlayacak konser serisi, sırasıyla Deniz Seki&Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Anadolu Ateşi, Bülent Ersoy&Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi dev isimlerle devam edecek ve 30 Ağustos'ta Murat Dalkılıç konseri ile son bulacak.


'Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri' Etkinlik Takvimi:


21 Ağustos - Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun

22 Ağustos - Deniz Seki&Rafet El Roman

23 Ağustos - Haluk Levent

24 Ağustos - Serdar Ortaç

25 Ağustos - Anadolu Ateşi

26 Ağustos - Bülent Ersoy&Selami Şahin

27 Ağustos - Berkay

28 Ağustos - Nükhet Duru (Sinema Senfoni Orkestrası Eşliğinde 'Film Gibi')

29 Ağustos - Mustafa Sandal

30 Ağustos - Murat Dalkılıç

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Harbiye’de müzik zirvede!
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