Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanma nedeni...

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Tek celsede boşanan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, neden boşandı? 5 yıllık birlikteliklerini bitiren ve severek ayrıldıklarını söyleyen çift ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte duruşma salonuna birlikte gelen ve kol kola çıkan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanmasının sebebi ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.8.2019 12:39Güncelleme Tarihi: 11.8.2019 12:39
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi! Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın evliliklerini neden sonlandırdığı merak edilirken şoke eden bir idda ortaya atıldı.