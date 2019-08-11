BUGÜN NELER OLDU

Türksinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında, sinemamızın değerlerini ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit'in bu haftaki konuğu; yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav oldu."Sinema sanatların şahıdır, sanat piramidinin en tepesinde sinema vardır çünkü bütün sanatları barındırır. Şiir, edebiyat, resim, insani duygulardır" diyen Sınav, programda ailesinden meslekteki ilk yıllarına, projelerinden hayallerine birçok konudan bahsetti. Sınav, aşk ile ilgili olarak da "Aşkta akıl sizi terk eder. Aklınla düşünebiliyorsan aşık değilsin" dedi. Sınav, profesyonel olarak iş hayatına atıldığı ilk alan olan reklam sektörüyle ile ilgili de "Reklamcılığa giriş nedenim de sinemadır. Daha yapacaklarım var. Yaptıklarım, yapmak istediklerimin çok azı" diye konuştu.