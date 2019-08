BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Nihan Peker tarafından Ege yöresine uygun hazırlanan elbisesiyle beğeni toplayan Can, şarkılarıyla hem hüzünlendirdi, hem de dans ettirdi. Bodrum konserinden bir gün sonra Datça'da konser veren Can, bugün ve yarın Antalya'da, bayramın son günü ise Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Böylece Can, altı günde beş konser vermiş olacak. Sanatçı, Bodrum konseri sonrası "Alkışlarınız tarifsiz mutluluk" dedi.