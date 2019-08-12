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‘Anne, elbisem nasıl tepki çeker mi?’

Giriş Tarihi: 12.8.2019
‘Anne, elbisem nasıl tepki çeker mi?’
Şarkıcı Hadise; Londra, Belçika ve Paris'ten gelen 14 dansçısı ile Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Beş ayrı kıyafetle göz kamaştıran Hadise, kendi sesiyle metnini seslendirdiği bir videoyla da duygularını şöyle paylaştı: "Ben özgür bir kadınım. Çevresi kalabalık ama yalnız. Benim nasıl göründüğümden kime ne? Kendini sev. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma." Konserin ilerleyen dakikalarında Hadise, "Bu gece annem burada. Anne, bu kıyafet açık değil değil mi, tepki alır mıyım? Annem beğenirse sorun yok. Beni en çok eleştiren annemdir" diyerek annesi Gülnihal Açıkgöz'e seslendi.
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